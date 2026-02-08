Tchad : à N'Djamena, un jeune homme poursuivi pour abus de confiance ‎ ‎

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N’Djamena a examiné ce jour une affaire d'abus de confiance impliquant un jeune homme, accusé d'avoir détourné l'usage d'un cyclomoteur qui lui avait été remis.



‎ ‎ ‎Selon les déclarations de la plaignante, un contrat verbal liait les deux parties : le jeune homme devait assurer son transport matin et soir et était autorisé, en contrepartie, à exploiter l'engin comme taxis-moto durant la journée. ‎ ‎Cependant, la propriétaire soutient que le prévenu a brusquement disparu avec le véhicule, restant injoignable et désertant son domicile habituel.



Malgré les relances et une convocation du commissariat de police après le dépôt d'une plainte, l'individu aurait refusé de déférer aux sollicitations des autorités avant son interpellation.



‎ ‎ À la barre, le prévenu a reconnu avoir utilisé la moto, et il a plaidé non coupable, rejetant catégoriquement les accusations de détournement. Il soutient que le motocycle a été soustrait par des tiers, et affirme avoir informé la propriétaire en se présentant à son domicile seulement une heure après les faits.



‎ ‎ Face à ces versions contradictoires et au manque d'éléments matériels pour trancher immédiatement sur la culpabilité ou l'innocence, le Tribunal a décidé d'un renvoi. Le juge a ordonné à la partie civile de formaliser ses prétentions et de produire tout élément de preuve ou inventaire des préjudices subis, notamment dommages et intérêts, pour la prochaine audience. ‎