Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Pala, lancement du processus de collecte des données pour l’élaboration du budget primitif 2026


Alwihda Info | Par Djonre Ben Casimir - 6 Novembre 2025



Tchad : à Pala, lancement du processus de collecte des données pour l’élaboration du budget primitif 2026
Le processus de collecte des données, en vue de l’élaboration du budget primitif 2026 de la commune de Pala, est officiellement lancé ce jeudi 06 novembre 2025 dans le premier arrondissement.

La cérémonie est présidée par le maire, Dr Armi Jonas, en présence des chefs de services communaux, des chefs de quartiers et de carrés, ainsi que d’une population venue nombreuse pour exprimer ses besoins réels.

Ce processus participatif vise à recueillir, auprès des chefs de quartiers, les doléances et priorités des habitants, à travers des collecteurs déployés par la mairie. Les données recueillies seront ensuite analysées, afin de dégager les besoins prioritaires, conformément au plan communal de développement déjà élaboré.

Selon Bienvenue Lalaye, président de la commission d’élaboration du budget et secrétaire général de la mairie, cette démarche permettra de bâtir un budget réaliste et inclusif. Il a invité la population à faire preuve d’objectivité dans la formulation de ses besoins pour mieux répondre aux attentes urgentes des communautés.

Dans son mot de bienvenue, la déléguée du premier arrondissement, Maïdjafiné Mouskréo, a salué cette initiative qu’elle qualifie de salutaire. « Elle permet de connaître de plus près les besoins réels de la population locale », a-t-elle déclaré. Procédant au lancement officiel, le maire Dr Armi Jonas a insisté sur l’importance d’une implication active de toutes les parties prenantes afin de parvenir à un budget consensuel et participatif.

Le processus, amorcé dans le premier arrondissement, s’étendra dans les trois autres arrondissements de la commune pour les mêmes objectifs. Le maire a enfin précisé que la population sera impliquée, non seulement dans l’élaboration, mais aussi dans le suivi de la mise en œuvre de ce budget.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/11/2025

Tchad : plusieurs dizaines de morts dans le conflit meurtrier à Dibébé

Tchad : plusieurs dizaines de morts dans le conflit meurtrier à Dibébé

Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass 05/11/2025

Populaires

Tchad : Star Oil Tchad et Airtel Money s'allient pour accélérer l'inclusion financière

05/11/2025

Ronier : la CNPCIC fait de la gestion des déchets un modèle de protection environnementale au Tchad

05/11/2025

Tchad : Lancement de l’atelier régional sur l’éradication de la peste des petits ruminants en Afrique centrale

05/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter