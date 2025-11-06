Tchad : à Pala, lancement du processus de collecte des données pour l’élaboration du budget primitif 2026

Le processus de collecte des données, en vue de l’élaboration du budget primitif 2026 de la commune de Pala, est officiellement lancé ce jeudi 06 novembre 2025 dans le premier arrondissement.



La cérémonie est présidée par le maire, Dr Armi Jonas, en présence des chefs de services communaux, des chefs de quartiers et de carrés, ainsi que d’une population venue nombreuse pour exprimer ses besoins réels.



Ce processus participatif vise à recueillir, auprès des chefs de quartiers, les doléances et priorités des habitants, à travers des collecteurs déployés par la mairie. Les données recueillies seront ensuite analysées, afin de dégager les besoins prioritaires, conformément au plan communal de développement déjà élaboré.



Selon Bienvenue Lalaye, président de la commission d’élaboration du budget et secrétaire général de la mairie, cette démarche permettra de bâtir un budget réaliste et inclusif. Il a invité la population à faire preuve d’objectivité dans la formulation de ses besoins pour mieux répondre aux attentes urgentes des communautés.



Dans son mot de bienvenue, la déléguée du premier arrondissement, Maïdjafiné Mouskréo, a salué cette initiative qu’elle qualifie de salutaire. « Elle permet de connaître de plus près les besoins réels de la population locale », a-t-elle déclaré. Procédant au lancement officiel, le maire Dr Armi Jonas a insisté sur l’importance d’une implication active de toutes les parties prenantes afin de parvenir à un budget consensuel et participatif.



Le processus, amorcé dans le premier arrondissement, s’étendra dans les trois autres arrondissements de la commune pour les mêmes objectifs. Le maire a enfin précisé que la population sera impliquée, non seulement dans l’élaboration, mais aussi dans le suivi de la mise en œuvre de ce budget.