Tchad : à cause d'un match de football, elle casse le téléviseur de la maison

À cause d'un match de football qui l’empêchait de suivre sa série sur Novelas, une femme a cassé la télévision de la maison. La scène s’est déroulée le 2 novembre 2022, au quartier Habena pendant le match Cameroun - Brésil, en présence des voisins venus suivre le match.



Selon les témoins qui ont vécu la scène en direct, la dame était en train de suivre la rediffusion de sa série sur Novelas, lorsque l'heure du match de 20 heures, avait sonné. L'époux a demandé à sa femme de changer sa série et de mettre la chaîne de football, ce que madame a rejeté en bloc.



Elle voulait à tout prix finir sa série avant de changer de chaîne. La femme a avancé comme raison, qu'elle a raté la série de vendredi dernier, et qu'elle tient donc à se rattraper avec la rediffusion, rapportent les témoins. Monsieur, très fâché, a arraché la télécommande des mains de madame et a changé la chaîne pour suivre le match, qui à peine, avait commencé, avec un retard de cinq minutes.



Aussitôt, madame s'est levée et a éteint la télévision. Se sentant humilié, le mari a frappé sa femme. Les voisins se sont levés pour les séparer. À son tour, la femme a pris son tabouret et a brisé l'écran de télévision en deux. Avec la médiation des voisins, le monsieur s'est retenu d'aller plus loin dans le degré de violence.



Les voisins se sont ensuite dispersés. À l'heure des Novelas, beaucoup de foyers ont des difficultés à s'entendre. Parfois, la femme s'accroche à la télévision, oubliant ses devoirs du foyer, voire ne prêtant aucune considération à un étranger en visite à l'heure de la série. Il sera abandonné à lui-même.