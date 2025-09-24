Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : abondance de citrons sur le marché, une opportunité pour les petits commerçants


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 24 Septembre 2025



En cette période marquant la fin de la saison pluvieuse, les citrons envahissent les marchés et les grandes artères de la capitale. Partout, ces fruits sont exposés sur les étals, signe d’un bon rendement agricole cette année.

Cette abondance crée de nouvelles opportunités pour de nombreux jeunes et femmes qui s’adonnent à leur commerce. Depuis quelques semaines, la présence des vendeurs de citrons est devenue particulièrement visible.

Dans les rues, les quartiers et sur les grandes avenues, on croise des jeunes proposant des sachets remplis de citrons à bas prix, ou encore des jeunes filles transportant des bassines chargées de fruits pour les écouler dans les quartiers. Pour beaucoup, cette activité représente une véritable bouée économique.

« En cette période où les citrons sont en abondance à N’Djamena, nous vendons le coro de ce fruit entre 1 000 et 1 250 francs », explique une jeune commerçante rencontrée au marché de Diguel centre. Au-delà de l’aspect commercial, le citron reste un fruit aux multiples bienfaits.

Selon les spécialistes, il est particulièrement riche en vitamine C, essentielle pour renforcer le système immunitaire et favoriser la production de collagène, garant d’une peau saine. Ses propriétés anti-oxydantes contribuent également à protéger l’organisme contre le vieillissement cellulaire.

Le citron est aussi reconnu pour ses vertus digestives, facilitant l’élimination des toxines. Grâce à sa forte teneur en vitamine C, il aide à combattre les infections et à renforcer les défenses naturelles du corps.


