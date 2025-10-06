Alwihda Info
TCHAD

Tchad : activités scolaires du PROCOLAC et célébration de la Journée mondiale des enseignants à Bagasola


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper - 7 Octobre 2025



Tchad : activités scolaires du PROCOLAC et célébration de la Journée mondiale des enseignants à Bagasola
Les activités de l'année scolaire 2025-2026 du projet protection et de scolarisation des enfants de la province du Lac (PROCOLAC) ont été officiellement lancées à Bagasola.

L’événement a également servi de cadre à la présentation de la stratégie de sortie du projet, couplée à la célébration de la Journée mondiale des enseignants, placée cette année sous le thème : « L’éducation, une arme puissante pour changer le monde. »

C’est le sous-préfet de Bagasola rural, Ali Abdramane Mbodou, représentant le préfet du département de Kaya, qui a présidé la cérémonie. Il était entouré de plusieurs autorités administratives, éducatives et partenaires techniques, dont le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat.

Prenant la parole, le chef de projet PROCOLAC, Hassimi Djieni, a mis en avant l’intérêt supérieur de l’enfant, cœur des interventions du projet. Présentant la stratégie de sortie, il a évoqué l’initiative dite « projet école », qui vise à développer des activités génératrices de revenus (AGR) au sein des établissements scolaires, afin d’assurer la pérennité des acquis du projet, alors que celui-ci tire vers sa fin.

De son côté, Mme Mborsidi Rosalie Yimanga, chargée de l'éducation du projet PROSCOLAC, est largement revenue sur les politiques de Humanity & Inclusion (HI). Celles-ci s’articulent autour de trois axes majeurs : l’éducation inclusive et la lutte contre la fraude ; la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels ; la protection de l’enfance.

Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique Idriss Moussa Mahamat a rappelé que l’éducation n’est plus un choix, mais une exigence incontournable pour le développement et la stabilité de la province du Lac.

Le sous-préfet de Bagasola rural, Ali Abdramane Mbodou, a invité les enseignants à aborder cette nouvelle année scolaire avec détermination, courage et un esprit d’inclusion et de qualité. Il a exhorté chacun à faire preuve d’exemplarité et d’engagement pour offrir aux enfants du Lac, une éducation digne et équitable. Les enseignants qui se sont distingués par leur travail ont reçu des prix.

Les responsables du système éducatif présents ont tour à tour pris la parole pour encourager les enseignants et leur prodiguer des conseils pratiques afin d’assurer une année scolaire réussie et paisible.


