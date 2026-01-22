Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : aménagement du canal des Jardiniers, un projet à pas de caméléon


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 22 Janvier 2026



Tchad : aménagement du canal des Jardiniers, un projet à pas de caméléon
Annoncé en grande pompe et prévu pour une durée contractuelle de 18 mois, le projet d’aménagement du canal des Jardiniers semble aujourd’hui évoluer hors du temps.

Ni date de fin, ni échéancier réactualisé, encore moins de communication officielle claire. Le chantier avance, recule, puis s’arrête, au rythme incertain d’un caméléon qui change de couleur mais jamais de direction précise. Sur le terrain, riverains et usagers s’interrogent : à quel mois, à quelle année faut-il désormais s’attendre pour voir ce projet aboutir ?

Dans ce flou persistant, une question demeure centrale : à qui doit-on jeter la première pierre ? Pourtant, face à l’enlisement du projet, le Premier ministre Allah Maye Halina était monté au créneau. Lors d’une sortie officielle, il avait accordé un délai ferme de quatre mois pour la finalisation des travaux. Un signal fort, censé remettre de l’ordre, accélérer le rythme et rappeler à chacun ses obligations.

Mais sur le terrain, cet ultimatum semble être resté lettre morte. Les quatre mois sont passés, sans changement notable. Aucune sanction connue, aucune explication publique, aucun nouveau calendrier communiqué aux citoyens. L’autorité de l’État, pourtant clairement exprimée, paraît s’être dissoute dans les sables administratifs.

Au-delà du canal des Jardiniers, ce chantier symbolise un mal plus profond : la gestion approximative des projets publics. Chaque mois de retard alourdit la facture, aggrave les nuisances pour les populations riveraines et érode la confiance des citoyens envers les institutions.

Un projet qui devait améliorer le cadre de vie devient ainsi une source de frustration collective, renforçant le sentiment que les urgences urbaines sont traitées sans rigueur ni suivi.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/01/2026

SEMICA Tchad 2026 : le pays mise sur les industries extractives pour réussir la Vision 2030

SEMICA Tchad 2026 : le pays mise sur les industries extractives pour réussir la Vision 2030

Tchad : le RAPAD condamne les violences survenues dans le département de Korbol Tchad : le RAPAD condamne les violences survenues dans le département de Korbol 22/01/2026

Populaires

Davos 2026 : les dirigeants du monde se réunissent pour des discussions qui marqueront leur époque

21/01/2026

Hommage : Le Général Issa Abderamane Kendji, un héros de la faune s'est éteint

22/01/2026

Tchad : assassinat à Sarh, la CNDH condamne un féminicide et appelle à une justice exemplaire

22/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter