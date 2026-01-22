Tchad : aménagement du canal des Jardiniers, un projet à pas de caméléon

Annoncé en grande pompe et prévu pour une durée contractuelle de 18 mois, le projet d’aménagement du canal des Jardiniers semble aujourd’hui évoluer hors du temps.



Ni date de fin, ni échéancier réactualisé, encore moins de communication officielle claire. Le chantier avance, recule, puis s’arrête, au rythme incertain d’un caméléon qui change de couleur mais jamais de direction précise. Sur le terrain, riverains et usagers s’interrogent : à quel mois, à quelle année faut-il désormais s’attendre pour voir ce projet aboutir ?



Dans ce flou persistant, une question demeure centrale : à qui doit-on jeter la première pierre ? Pourtant, face à l’enlisement du projet, le Premier ministre Allah Maye Halina était monté au créneau. Lors d’une sortie officielle, il avait accordé un délai ferme de quatre mois pour la finalisation des travaux. Un signal fort, censé remettre de l’ordre, accélérer le rythme et rappeler à chacun ses obligations.



Mais sur le terrain, cet ultimatum semble être resté lettre morte. Les quatre mois sont passés, sans changement notable. Aucune sanction connue, aucune explication publique, aucun nouveau calendrier communiqué aux citoyens. L’autorité de l’État, pourtant clairement exprimée, paraît s’être dissoute dans les sables administratifs.



Au-delà du canal des Jardiniers, ce chantier symbolise un mal plus profond : la gestion approximative des projets publics. Chaque mois de retard alourdit la facture, aggrave les nuisances pour les populations riveraines et érode la confiance des citoyens envers les institutions.



Un projet qui devait améliorer le cadre de vie devient ainsi une source de frustration collective, renforçant le sentiment que les urgences urbaines sont traitées sans rigueur ni suivi.