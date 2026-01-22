Tchad : armes, motos et millions saisis lors d’une opération de sécurisation de la Police nationale

Lors d’une présentation tenue hier, jeudi 22 janvier 2026, la Direction générale de la Police nationale a fait le bilan d’une opération de sécurité menée du 10 au 20 janvier 2026 par la Direction du renseignement, en collaboration avec les commissariats de sécurité publique.



Dans son intervention, le porte-parole par intérim, Alio Hachim Alio, a rappelé que la Direction générale de la Police nationale félicite l’ensemble des forces de l’ordre pour leur professionnalisme et leur engagement constant au service de la sécurité des populations. Il a également remercié la population pour sa collaboration, l’invitant à rester en contact permanent avec la Police nationale, dans l’intérêt du pays.



Il a par ailleurs assuré que les présumés malfaiteurs interpellés seront traduits devant la justice, laquelle fera son travail conformément à la loi. Il convient de rappeler qu’au total 39 personnes ont été interpellées pour des faits de cambriolage, vols à main armée, vol et recel de motos, utilisation de produits toxiques contre des conducteurs de motos-taxis, ainsi que pour association de malfaiteurs.



Au cours de l’opération, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie d’armes à feu, de motos, d’importantes sommes d’argent, de devises étrangères, de faux billets, de téléphones portables, ainsi que de l’or estimé à 10 millions de FCFA.