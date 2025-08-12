Tchad : au Batha, prise en charge urgente d’un enfant souffrant de graves problèmes rénaux

Un enfant, souffrant de graves complications rénales et dépendant d’une sonde urinaire depuis deux jours, a été orienté par l’hôpital provincial d’Ati vers N’Djamena pour une prise en charge spécialisée. Informée de la situation, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a instruit ses services de se mobiliser sans délai.



De son côté, le directeur général du CHU de la Mère et de l’Enfant, Dr Mahamat Nour, a assuré que l’établissement est prêt à accueillir le patient à tout moment, jour et nuit, et à lui prodiguer les soins gratuitement.



Le délégué provincial du ministère de l’Action sociale coordonne actuellement l’évacuation vers N’Djamena, afin que l’enfant reçoive rapidement les soins indispensables à sa survie.