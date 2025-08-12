Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Batha, prise en charge urgente d’un enfant souffrant de graves problèmes rénaux


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 12 Août 2025



Tchad : au Batha, prise en charge urgente d’un enfant souffrant de graves problèmes rénaux
Un enfant, souffrant de graves complications rénales et dépendant d’une sonde urinaire depuis deux jours, a été orienté par l’hôpital provincial d’Ati vers N’Djamena pour une prise en charge spécialisée. Informée de la situation, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a instruit ses services de se mobiliser sans délai.

De son côté, le directeur général du CHU de la Mère et de l’Enfant, Dr Mahamat Nour, a assuré que l’établissement est prêt à accueillir le patient à tout moment, jour et nuit, et à lui prodiguer les soins gratuitement.

Le délégué provincial du ministère de l’Action sociale coordonne actuellement l’évacuation vers N’Djamena, afin que l’enfant reçoive rapidement les soins indispensables à sa survie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/08/2025

Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour

Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour

Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local 11/08/2025

Populaires

Tchad : Goz Beida célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

11/08/2025

Tchad : Installation du premier sous-préfet de Dagour

11/08/2025

Tchad : La Radio Soleil de Pala honorée pour son rôle dans le développement local

11/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter