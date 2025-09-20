Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Guéra, l'association Génération Consciente au chevet des victimes du choléra à Bitkine


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 22 Septembre 2025



Face à l'épidémie de choléra qui frappe la commune de Bitkine, dans le département d'Abtouyour, l'association Génération Consciente du Guéra a organisé une mission d'assistance humanitaire, pour venir en aide aux populations touchées.

L'équipe de l'association a d'abord rendu visite aux autorités locales pour présenter sa mission. Elle s'est ainsi rendue successivement chez le préfet du département d'Abtouyour, le maire de la commune de Bitkine et le surveillant du district sanitaire de Bitkine.

Le coordonnateur de l'association, Abdramane Ali, a présenté l'organisation, avant d'exposer les objectifs de cette mission d'assistance aux victimes de choléra. Nandjeloum Kodo, maire de la commune de Bitkine, a salué l'effort fourni par l'association dans cette démarche solidaire envers les populations affectées.

De son côté, le préfet du département d'Abtouyour, Golsia Tokka, a félicité l'équipe de jeunes engagés qui se soucient de la santé des populations victimes de cette épidémie de choléra. L'association a procédé à la remise de matériel essentiel pour la lutte contre le choléra, composé notamment de cartons d'eau de javel, de savons et de détergent. Ces produits sont indispensables pour l'hygiène et la désinfection dans la lutte contre la propagation de la maladie.

Lors de cette remise, Issa Godi, surveillant du district sanitaire de Bitkine, et représentant du délégué sanitaire du Guéra, a félicité et encouragé l'équipe de Génération Consciente du Guéra, pour son soutien précieux aux victimes de choléra. Selon les dernières données disponibles, la commune de Bitkine totalise aujourd'hui 123 cas de choléra, dont 9 décès sont à déplorer.

Actuellement, 23 cas restent encore sous traitement médical. Cette initiative de l'association Génération Consciente du Guéra illustre l'engagement de la société civile tchadienne dans la lutte contre les épidémies et témoigne de la solidarité envers les populations les plus vulnérables, face aux crises sanitaires.


