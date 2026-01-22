Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Guéra, la jeunesse dément toute implication avec des groupes rebelles


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 22 Janvier 2026



Tchad : au Guéra, la jeunesse dément toute implication avec des groupes rebelles
Un point de presse s’est tenu ce 22 janvier 2026 dans la salle de réunion de la commune de Mongo, afin de dénoncer des allégations jugées mensongères visant la jeunesse de la province du Guéra, notamment des accusations faisant état d’une prétendue collusion avec des groupes rebelles.

La rencontre a réuni de nombreux jeunes et femmes de la province, mobilisés pour défendre l’image de leur communauté. Prenant la parole au nom des différentes couches sociales, le chef de canton Daoud Moussa Ibedou a fermement démenti les informations diffusées sur les réseaux sociaux.

Selon lui, ces accusations relayées sur les réseaux sociaux sont totalement infondées et visent délibérément à ternir l’image de la jeunesse du Guéra, à discréditer ses efforts en faveur du développement, et à l’accuser de faits qu’elle n’a, ni commis, ni encouragés.

Face à cette campagne de désinformation, les jeunes, les femmes, les autorités traditionnelles, les organisations de la société civile et l’ensemble des composantes de la province ont exprimé leur indignation unanime. Ils ont rejeté catégoriquement ces accusations qu’ils qualifient d’injustes et injustifiées, y voyant une tentative manifeste de déstabilisation.

Les intervenants ont enfin appelé à la vigilance, face à la propagation de fausses informations, et ont réaffirmé leur engagement en faveur de la cohésion sociale, de la paix et du développement de la province du Guéra, tout en réitérant leur soutien à la politique du gouvernement de la République du Tchad.


