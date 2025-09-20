Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Guéra, une réunion dédiée à la rentrée scolaire et à la lutte contre le choléra


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 22 Septembre 2025



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a organisé ce lundi 22 septembre 2025 à Mongo, une importante réunion axée sur deux priorités majeures : la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 et la sensibilisation de la population contre le choléra.

Cette rencontre a rassemblé un large éventail de participants, témoignant de l'importance accordée à ces enjeux cruciaux. Parmi les invités figuraient notamment le président du Conseil provincial, Ahmat Sorto Ramadane, les autorités administratives locales, les délégués représentant les différents ministères concernés, ainsi que l'ensemble des acteurs du système sanitaire et éducatif de la province.

S'exprimant devant l'assemblée, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a mis l'accent sur le rôle fondamental de l'éducation dans le développement de la province. Il a rappelé les efforts considérables déployés par le gouvernement dans ce secteur stratégique, soulignant l'importance d'une approche collaborative pour garantir le succès de l'année scolaire qui s'annonce.

Le délégué général a lancé un appel vibrant à tous les acteurs du système éducatif (responsables administratifs, enseignants et parents d'élèves), les exhortant à conjuguer leurs efforts et à s'investir pleinement pour faire de cette rentrée scolaire 2025-2026 un véritable succès.

Dans ce contexte, le délégué général a insisté sur l'importance cruciale du respect des mesures préventives par l'ensemble de la population. Il a particulièrement encouragé les citoyens à ne pas hésiter à consulter les services hospitaliers, dès l'apparition des premiers symptômes suspects, rappelant que la rapidité de la prise en charge constitue un facteur déterminant dans le traitement de cette pathologie.


