TCHAD

Tchad : au Hadjer Lamis, lancement du Centre de formation et d’orientation Iyal Tchad


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 13 Janvier 2026



Une cérémonie officielle marquant le lancement du Centre de formation et d’orientation Iyal Tchad s’est tenue ce matin dans la province de Hadjer Lamis. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique du développement durable, avec pour objectif principal, l’accompagnement et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes.

À cette occasion, Mme la sénatrice Achta Saleh Damane a procédé au financement des meilleurs lauréats, en récompensant les projets les plus innovants et porteurs. Par ce geste, elle entend encourager la jeunesse de la province de Hadjer Lamis à développer et renforcer leurs projets, contribuant ainsi à la réduction du chômage.

Prenant la parole, le représentant du maire de la ville, Ali Youssouf, a salué cette initiative qu’il a qualifiée de « geste qui va droit au cœur ». Il a également souligné l’engagement constant de la sénatrice Achta Saleh Damane, une femme dynamique et toujours disponible, de jour comme de nuit, aux côtés de la jeunesse.

De son côté, Dr Hisseine Abakar a exprimé sa profonde gratitude envers la sénatrice, qu’il a décrite comme une femme généreuse, cohérente et toujours à l’écoute des jeunes. Dans son allocution, Achta Saleh Damane a réaffirmé son engagement : « Je suis toujours prête à aider les jeunes de la province de Hadjer Lamis afin qu’ils puissent réaliser leurs ambitions et contribuer au développement de leur région. »


