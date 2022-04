Tchad : au Kanem, Action contre la Faim redonne de l’espoir aux populations

Cette mission de terrain a pour objectif de rendre plus visible les actions mise en œuvre par ces différentes organisations, faire le point sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Le site de Indiklia situé à 16 km de Kekidina a accueilli ce 14 avril 2022 la délégation de ses experts.



On découvre un site de 75 personnes où plusieurs d'entre elles ont reçu des appuis de différents ordres. Notamment dans l'installation d'infrastructures pour la campagne maraichère et le renforcement des capacités et de la résilience, expliquent les experts.



L'objectif sur ce site est de lutter contre "l'ensablement et la dévastation des cultures", souligne Bethléem Tchipkere Bari. Il précise que la campagne maraichère débute en octobre et s'achève en avril.