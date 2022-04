Tchad : au Kanem, des défis énormes pour sortir la population de la précarité

Le secrétaire général de la province, Satadjim Succès Noël, relève qu'au Kanem, avant leur arrivée en poste, tout était instable. Mais avec la participation de tout un chacun, ils ont pu faire le nécessaire.



Pour la question de la sécurité, il précise que tout semble être maîtrisé à plus de 80% dans la province du Kanem depuis leur arrivée.



En ce concerne l'aspect social, il mentionne que le gouvernement a mis des moyens nécessaires pour juguler les problèmes sociaux. Car, ils ont fait des plaidoyer qui ont donné des résultats favorables. Les ouadis sont exploités par la population à travers l'aide des organisations non gouvernementales à l'exemple d'ACF et ses partenaires. Des appuis qu'apprécient les autorités.



Les faibles résultats de la production agricole de l'année 2021 sont l'une des préoccupations qui taraude les esprits. Les autorités provinciales sont en train de mettre en place toutes les dispositions nécessaires avec les partenaires pour relever le défi, assure le secrétaire général provincial. Des ONG comme ACF et le PAM ont débuté promptement à exécuter quelques plans d'actions, ajoute-t-il.



Satadjim Succès Noël dit être surpris que certains villages du Kanem n'ont pas d'écoles et de centres de santé. Les inspections ont été instruites pour construire ou encore réhabiliter les écoles dans les villages à travers un projet de l'OIM.



D'après Satadjim Succès Noël, la population de la province du Kanem adhère à la façon de faire des autorités administratives déconcentrées. Elle est collaborative et battante. Il exhorte le gouvernement à faire plus pour mettre cette population à l'ombre.