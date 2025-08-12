Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Mandoul, ouverture du 1er Comité directeur de la délégation provinciale de la Santé


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 12 Août 2025



Placé sous le thème, « la délégation provinciale de la santé publique du Mandoul face aux défis de la mise en œuvre de l'approche chaque district dans un contexte de rareté des ressources financières », ce premier Comité vise à faire le bilan des activités du semestre 1 et jeter des nouvelles bases pour le semestre 2.

C'est le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum qui a ouvert les travaux, en présence du président du Conseil provincial du Mandoul, Millet Rombat Frédéric, des cadres de la délégation sanitaire et des partenaires à la santé.

A cette occasion, le délégué provincial de la santé a situé l'importance de cette rencontre pour répondre aux besoins de la santé humaine dans le Mandoul. Lumumba Yasser, consultant à l'OMS, estime que ce cadre permettra de prendre des grandes décisions liées aux réponses à la santé.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum estime que les défis de la santé sont énormes, et que ce cadre est une réponse pour pallier les difficultés de la santé. Car le domaine de la santé est une priorité pour le gouvernement de la 5ème République que dirige le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno.


Tchad : distribution de dons par l'Association pour la Dignité de la Femme Africaine à Mao

