Tchad : au Ouaddaï, le Conseil provincial adopte le budget 2026

Les travaux de la première session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Ouaddaï ont pris fin ce mercredi 21 janvier 2026. À l’issue des débats, les conseillers provinciaux ont adopté et procédé à la répartition du budget de l’exercice 2026.



Clôturant les travaux de la session, le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a indiqué que le budget adopté prévoit une répartition claire des dépenses, à savoir 16,16 % pour les dépenses de fonctionnement, 48,61 % pour les investissements, 18,83 % pour les projets structurants, et 20,4 % pour les achats et services. Il a ajouté que, malgré les contraintes budgétaires, le Conseil reste déterminé à optimiser chaque franc pour le développement de la province du Ouaddaï.



Les sénateurs de la province, Dr Mahamat Adoum Doutoum et Ali Hamdan Ugermir, ont félicité le Conseil provincial pour le travail accompli. Ils ont rappelé le rôle du Sénat en tant que représentant des collectivités territoriales, et ont invité les conseillers à œuvrer dans la transparence. Ils ont également rassuré le Conseil de leur accompagnement en tant que représentants des collectivités.



De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a salué la tenue effective de cette session budgétaire 2026. Il a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner le Conseil provincial dans une collaboration constructive en faveur du développement de la province. Il a par ailleurs souligné que la situation sécuritaire demeure calme dans le Ouaddaï, tout en rappelant que les défis de développement restent nombreux.