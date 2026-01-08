Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : au Sila, la réunion hebdomadaire de sécurité organisée à Goz-Beïda ‎


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 9 Janvier 2026



Le 09 janvier 2026, une importante réunion de sécurité s’est tenue à Goz-Beïda, chef-lieu de la province de Sila, sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province.

L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation sécuritaire locale, de renforcer la coordination entre les différents services et de rappeler les mesures essentielles pour préserver la stabilité dans la zone d'orpaillage d'Aroubta dans le département de Koukou Angarana.

Parmi les points soulignés son entre autres : la santé des orpailleurs, le renforcement sécuritaire, les secteurs d'élevage, la création de localités par zones. Et la sensibilisation sur la prise de conscience de produit appelé communément « burquinat ». ‎Au cours de la réunion, les autorités administratives et les responsables des forces de défense et de sécurité ont échangé sur les défis actuels, notamment la lutte contre la criminalité.

Le délégué général a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les institutions, mais également avec la population, afin de garantir un climat serein et propice au développement. ‎‎Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités provinciales de renforcer la sécurité sous toutes ses formes, afin de garantir le bien-être des habitants.


