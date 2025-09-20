Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : au Sila, la vaccination contre le choléra lancée à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 22 Septembre 2025



La province de Sila a enregistré 150 cas de choléra. C’est ainsi qu’une campagne de vaccination contre le choléra a été lancée ce lundi 22 septembre à Goz_Beïda, chef-lieu de la province de Sila par le préfet du département de Kimiti, Abdeldjalil Issa.

Cette opération est organisée par la délégation de la Santé publique et de la Prévention de Sila, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, et en présence des autorités administratives, civiles et militaires.

Prévue pour une semaine, l'opération a pour objectif d'immuniser 530 914 personnes âgées d'un an et plus, dans deux districts sanitaires : Abdi, avec 158 493 personnes ciblées, et Goz Beïda, avec 372 421. A cette occasion, le préfet de Kimiti appelle à l'implication de toutes les acteurs pour la réussite de l'événement.

Par ailleurs, il exhorte les associations de la société civile de s'impliquer pour la réussite de l’opération.


