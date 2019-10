Tchad : au Sila, le théâtre pour sensibiliser sur le désarmement des civils

Le directeur de la Maison des jeunes et de la culture de Goz Beida et la compagnie artistique étoilée de Sila ont organisé lundi 28 octobre 2019, au sein du lycée communal de la ville, une soirée théâtrale sur les thèmes du désarmement et de la cohabitation pacifique.Cet évènement culturel de sensibilisation a drainé de nombreux civils. Le jeunes artistes ont interprété des prestations théâtrales, poèmes, comédies, musiques et exposés. Ils se sont penchés sur le vivre ensemble, l'amour de la patrie et la restitution des armes détenues par les civils dans le cadre de l'état d'urgence.L'évènement a eu lieu en présence de plusieurs invités. Il a pris fin avec une photo de famille.La semaine dernière, les autorités provinciales ont à nouveau appelé les civils à rendre les armes en leur possession. Elles ont indiqué que des armes se trouvent toujours entre les mains des civils, et qu'elles doivent être remises à la coordination en charge du désarmement dirigée par le général Mahamat Souleymane.