Tchad : au ministère de la Santé, le CCIA a tenu sa traditionnelle réunion d'évaluation

Le Comité de Coordination inter-Agences pour la vaccination (CCIA), a tenu ce mercredi 1er octobre 2025, sa traditionnelle réunion d'évaluation, au ministère de la Santé publique et de la Prévention. Réunion au cours de laquelle le document sur la vaccination a été validé, sous réserve de l'intégration des observations pour corriger les insuffisances.



Plusieurs acteurs de la santé nationaux et internationaux, notamment les organisations sanitaires du système des Nations-Unies au Tchad, ont pris part à cet événement.



Dans sa présentation du document, la directrice de la lutte contre la maladie de la vaccination et de la surveillance épidémiologique, Dr Mbailamen Demian Antoinette, tout en saluant l'avancée significative en terme de couverture vaccinale, il a rappelé les défis liés au financement des activités de surveillance.



Le président du Haut conseil des chefferies traditionnelles et des collectivités locales, Tamitah Djidingar, a invité les autorités sanitaires pour plus de partage d'informations, afin de sensibiliser les couches sociales sur l'utilité de la vaccination. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a quant à lui, appelé à une synergie d'actions dans le cadre de la couverture santé multisectorielle, visant à donner plus de chance au relèvement des indicateurs.



Il convient de noter que le Comité de Coordination inter-Agences pour la vaccination (CCIA), a pour mission d'évaluer les activités de vaccination, de prendre des décisions, et de surveiller les plans des activités.