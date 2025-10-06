









TCHAD Tchad : cérémonie d’au revoir aux étudiants tchadiens devant poursuivre des études au Maroc

Par Malick Mahamat - 7 Octobre 2025





Une cérémonie a été organisée par l’ambassade du Maroc et la République du Tchad, pour accompagner les étudiants tchadiens admis à poursuivre leurs études au Maroc en 2025/2026, en présence du directeur général du CNOU.



Dans son allocution, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République du Tchad, Abdellatif Arroja, a rappelé que cet événement est un rendez-vous annuel pour honorer des candidats. Cela illustre l’importance du volet de la formation en tant que catalyseur de la dynamique de la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad.



Il souvient de rappeler que lors de la célébration de la fête du Trône, le 30 juillet dernier, l’ambassadeur marocain a annoncé que le Royaume du Maroc, à travers l'Agence Marocaine de Coopération Internationale, va augmenter, à partir de cette année, le quota de bourses accordées à la République du Tchad, de 150 à 250 bourses par an, grâce à la nouvelle plateforme digitale établie par l'AMCI.



Une nouvelle procédure de sélection a ainsi permis plus de d’importance entre les filières de formation demandées et les profils des candidats proposés par le Département de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, symbolique.



Cela traduit la volonté des deux chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, de renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays. Le quota global de 250 bourses, réservées à la promotion 2025-2026, est constitué de 200 bourses d'études de formation universitaire technique et de 50 bourses d'études en matière de formation professionnelle.



Les 200 bourses, y compris les 30 dédiées aux provinces du Sud, couvrent des filières variées et pointues telles que : sciences et l’ingénierie (le génie civil, mécanique, électrique, industriel et les réseaux et télécommunications) ; l’informatique et le digital, (développement digital, informatique décisionnelle, l'intelligence artificielle et la science des données ; les sciences de la santé, (médecine, santé communautaire, laboratoires et la biostatistique): management et sciences sociales, (économie, gestion, finance, comptabilité et le management hôtelier): technologies agroalimentaires, la topographie, les bio-analysés et contrôles, les sciences de la terre et de l'univers, la chimie et l'environnement,



Le quota de 50 bourses de la formation professionnelle, les dossiers sont soumis à l'appréciation de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), en attente de finaliser, incessamment, le processus de sélections dans les divers Centres de formation.



La progression du nombre de bourses et la diversification de la formation, qui introduit de nouvelles filières de pointe telles que l'intelligence artificielle, la science des données, la cyber-sécurité, la transition numérique, vise deux objectifs, le Maroc à accompagner la mise en œuvre des projets initiés par les autorités tchadiennes dans le cadre du programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et du PND Tchad connexion 2030.



Il s’agira également de répondre, de manière concrète, aux besoins du marché du travail, et satisfaire les aspirations des jeunes tchadiens porteurs d'initiatives et nourris d'espoir. Le Maroc considère la formation et le renforcement des capacités comme un pilier et un levier essentiel de la coopération qui a permis, depuis des décennies, à des milliers d'étudiants tchadiens, formés au Maroc, de contribuer au progrès de leur pays.



L'élargissement de ce modèle de coopération pour intégrer des filières de formation professionnelle, depuis 2021, confirme la détermination du Maroc, par le biais de I'OFPPT, de favoriser l'employabilité des jeunes diplômés tchadiens et leur insertion socio-économique.



Cette vision du partenariat maroco-tchadien, qui fait de l'investissement dans le capital humain une priorité de la coopération sud-sud initiée par le Royaume, trouve son fondement dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans lequel il a souligné que le capital humain constitue la véritable richesse des nations. Au bout d'une dizaine d'années, le nombre de médecins spécialistes et généralistes tchadiens formés au Maroc avoisine 40 médecins, toutes spécialités confondues.



C’est une fierté, pour nous tous, de voir que des compétences parmi ces lauréats dirigent des CHU et des services au sein de ces d'hôpitaux. Pour sa part, le directeur général du CNOU, Pr Mahamat Issa Hassan, a exhorté les bénéficiaires à faire preuve d’exemplarité, et à se conformer aux réalités du pays d’accueil. ‎ ‎Il faut rappeler que cet événement, marqué par des conseils et un buffet en l’honneur des boursiers, illustre l’importance de la coopération éducative entre les deux pays, voulue par le Roi Mohammed VI et le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.





