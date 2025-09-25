Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau

Le délégué général de la province du Borkou, Djimta Benderfon, a présidé ce jeudi 25 septembre 2025, dans la salle de réunion du gouvernorat, la cérémonie de clôture de la session budgétaire 2025.



L’événement s’est tenu en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la place, témoignant de l’importance accordée à cette instance de concertation et de planification provinciale. Au cours de cette session, les participants ont examiné les grandes orientations financières et administratives de l’année, ainsi que les priorités de développement pour la province du Borkou.



La clôture a été l’occasion de rappeler l’importance d’une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques, afin de répondre efficacement aux besoins des populations locales.



Dans son allocution, le délégué général a salué la participation active de tous les acteurs institutionnels et communautaires, soulignant que les recommandations issues des travaux devront servir de feuille de route pour renforcer la gouvernance et promouvoir le développement socio-économique dans la région.



La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère empreinte de solennité et d’engagement collectif, marquant une étape clé dans la gestion des affaires publiques du Borkou, pour l’exercice budgétaire en cours.