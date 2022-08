Tchad : "comment peut-on payer quelqu'un de normal pour lui dire d'aller parler de l'avenir ?" (Dr. Sitack)

Réagissant au per diem journalier de 70.000 Fcfa accordé à chaque participant, il a affirmé que son parti est "prêt à aller au dialogue sans per diem pour parler de l'avenir du pays", dès lors que les conditions de participation sont remplies.



"Comment peut-on payer quelqu'un de normal pour lui dire d'aller parler de l'avenir de son pays ? Ça fait 62 ans que nous achetons, nous vendons. Nous ne sommes ni vendables, ni transférables, ni utilisables parce que nous ne sommes pas des clés USB. Nous sommes prêts à aller au dialogue sans per diem", a-t-il affirmé.



Pour Dr. Sitack Yombatina Béni, "ils ont corrompu tellement tout le monde qu'en 2018, ils ont corrompu même Dieu. En 2019, ils ont dit que si tu ne jures pas sur la Bible ou le Coran, tu ne peux pas travailler dans ce pays".