Tchad : coup de filet dans le Salamat, quatre présumés malfrats présentés à la presse

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 30 Décembre 2025





Plusieurs présumés malfrats sont tombés dans les filets des éléments des forces de défense et de sécurité.



Ils ont été présentés ce mardi 30 décembre 2025 à la presse, au cours d’une cérémonie officielle organisée dans les locaux du gouvernorat, sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh.



Cette présentation publique marque une étape importante dans la lutte contre l’insécurité dans la région. Les individus interpellés sont quatre jeunes hommes, tous issus du village de Koubo-Abougara, situé à environ 80 kilomètres au sud-est d’Am-Timan, dans le département de Haraze-Mangueigne.



Selon les autorités locales, ce groupe opérait depuis près de trois ans sur l’axe Am-Timan–Haraze-Mangueigne, semant la terreur parmi les populations. Lors de leur arrestation, les forces de l’ordre ont saisi trois armes à feu de type AKM, preuve de leur dangerosité et de leur implication dans des actes criminels répétés. L’un des faits les plus marquants attribués à ce réseau remonte à l’après-midi du vendredi 19 décembre dernier.



Ce jour-là, deux hommes armés ont ouvert le feu sur des passagers circulant à moto sur l’axe Am-Timan – Al-Midodile. Le conducteur a été blessé à l’avant-bras, tandis qu’une vieille dame, venue présenter des condoléances à Am-Timan, a été mortellement touchée. Les assaillants ont ensuite pris la fuite avec la moto et les effets personnels des victimes, laissant derrière eux une scène de désolation.



Suite à cet acte odieux, les autorités locales ont immédiatement lancé une opération de poursuite. Grâce à la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, le réseau a pu être localisé et démantelé. Lors de l’enquête, Abdoulaye Ahmat Ousman, fils de la défunte, ainsi que le conducteur de la moto, ont formellement identifié l’un des assaillants comme étant l’auteur des tirs. Il est d'ailleurs le chef de la bande selon les autorités.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le général Ismat Issakha Acheikh a salué le professionnalisme et la détermination des forces de défense et de sécurité. Il a souligné que cette opération témoigne de l’engagement des autorités à garantir la sécurité des citoyens et à lutter contre toute forme de banditisme. Il a également rappelé que la suite du processus relève désormais de la justice, qui devra appliquer la loi en vigueur avec rigueur et équité.



Cette arrestation constitue un signal fort envoyé aux groupes criminels encore actifs dans la région. Les autorités entendent poursuivre leurs efforts pour restaurer la paix et la sécurité dans le Salamat, en renforçant les dispositifs de surveillance et en encourageant la collaboration avec les populations locales.





