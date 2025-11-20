Tchad : dans la Tandjilé, atelier de formation sur les mécanismes de gestion des plaintes

Le comité provincial de gestion des plaintes de la Tandjilé participe, ce 21 novembre 2025 dans la salle des réunions du gouvernorat, à un atelier de formation sur les mécanismes de gestion des plaintes.



Cette session, initiée par le Projet d’Appui à la Transformation Numérique du Tchad (PAT) et financée par la Banque mondiale, vise à renforcer les capacités du comité, afin d’assurer un traitement efficace et transparent des doléances liées au projet. Et c’est le secrétaire général provincial de la Tandjilé, Alladj Abdoulaye Boulama qui a présidé les assises.



Pour lui, ce projet doit aider la province à décoller vers le développement. Pour cela, il exhorte les membres du comité à se donner la main pour la réussite de cette mission. Le facilitateur Seibou Siri, spécialiste en développement social a indiqué que les résultats attendus sont : la maîtrise les procédures de gestion des plaintes par les membres du comité, disposer les matériels et outils nécessaires pour le fonctionnement.



Il ajoute que les populations doivent être informés de l’existences et le rôle du MGP et les supports de vulgarisation affiches, dépliants, spots radios qui seront diffusés. Après cette formation, les membres du comité provincial de gestion sont renvoyés dans leur fonction.