Tchad : dans le Kanem, réunion sur la situation du système éducation

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé ce mercredi, au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle de Mao, une rencontre avec les autorités traditionnelles, les leaders religieux, les parents d'élèves, les chefs de quartiers et villages, ainsi que les représentants des organisations de la société civile. Cette réunion s’est tenue en présence des autorités administratives et militaires. L’objectif de la rencontre est de faire le point sur la situation du système éducatif dans l’ensemble de la province.



Discours du premier magistrat

Dans son intervention, le premier magistrat de la province a exprimé sa gratitude envers les différents acteurs ayant pris part à cette réunion importante. Selon lui, la question de l’éducation concerne l’ensemble de la société. C’est pourquoi le gouvernement de la 5ᵉ République, sous l’impulsion du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, en a fait une priorité.



Il a lancé un appel à tous pour envoyer massivement les enfants à l’école et a exhorté les responsables du système éducatif de la province à jouer pleinement leur rôle. Soucieux de l’avenir éducatif de sa circonscription, le délégué général du gouvernement a initié une rencontre mensuelle avec les différentes composantes de la société, afin d’assurer le bon fonctionnement du système éducatif.



Points soulevés par les participants

Enfin, plusieurs interventions ont été faites par les acteurs présents, visant à améliorer l’éducation des enfants à travers la province.

Au cours des échanges, les responsables ont mis en lumière plusieurs problèmes majeurs, notamment : le manque de suivi des élèves par leurs parents dans les établissements scolaires, l’absence de cantines scolaires dans les écoles primaires, la destruction des infrastructures scolaires par des phénomènes naturels, le déficit d’enseignants dans les établissements scolaires.