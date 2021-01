Tchad : décès du général Routouang Yoma Golom

Le général Routouang Yoma Golom est décédé ce vendredi 22 janvier à N’Djamena, a appris Alwihda Info.



Ancien ministre de la Sécurité publique, de l'Intérieur et de l'Administration du territoire, il était député du parti MPS à l'Assemblée nationale depuis 2011.



À l'Assemblée nationale, le député a été président de la commission parlementaire Défense et Sécurité.



En mai 2013, le général et trois autres députés avaient été arrêtés et inculpés pour des soupçons d'atteinte à l'ordre constitutionnel dans une affaire de tentative de déstabilisation présumée, avant d'être libéré.