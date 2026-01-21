Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : des dégâts après l’incendie dans une boutique de carburant à Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 21 Janvier 2026



L’incendie survenu hier mardi 20 janvier 2026, vers 17 heures à Am-Timan, dans une boutique de vente de carburant et lubrifiants, s’est rapidement propagé aux commerces voisins.

Les flammes puissantes ont ravagé environ six boutiques. Une explosion, survenue près d’une heure après le début du sinistre, a blessé près de six personnes. Les flammes, gigantesques, ont provoqué d’énormes dégâts matériels.

Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux pour s'occuper des flammes, n’ont pas réussi à maîtriser le feu, en raison de certaines limitations.


