TCHAD

Tchad : des faussaires condamnés à de lourdes peines pour une fraude douanière à Moundou


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 26 Janvier 2026


​Trois hommes âgés d’une trentaine d’années ont comparu ce jeudi 22 janvier 2026 devant le tribunal de grande instance de N’Djamena, poursuivis pour faux et usage de faux. Ils ont été reconnus coupables d’avoir falsifié des documents douaniers ainsi que le cachet d’une banque, dans une affaire de fraude portant sur quatre conteneurs de marchandises.


Tchad : des faussaires condamnés à de lourdes peines pour une fraude douanière à Moundou
Les faits remontent à une opération de recouvrement menée par l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption (AILC) à la direction des Douanes de Moundou. Au cours de ce contrôle, les agents ont découvert de faux bordereaux relatifs à quatre conteneurs. Conformément à ses attributions, l’AILC a alors exigé des propriétaires qu’ils régularisent leur situation administrative.

Se disant victimes d’escroquerie, les commerçants concernés ont saisi les services de la Sécurité nationale, affirmant avoir été dupés par trois individus. L’enquête a révélé que l’un des prévenus se faisait passer pour un transitaire, tandis que les deux autres avaient procédé à la falsification des bordereaux et à la contrefaçon du cachet de la Commercial Bank Tchad (CBT).

Placés en garde à vue pendant six mois à l’Agence nationale de sécurité, les trois mis en cause ont fini par reconnaître les faits qui leur étaient reprochés.

À l’issue du procès, le ministère public a requis des peines sévères. Le faux transitaire et l’auteur principal de la falsification des documents et du cachet bancaire ont été condamnés à deux ans de prison ferme. Leur complice, dont l’implication a été jugée moindre, a écopé de dix-huit mois d’emprisonnement ferme assortis d’une amende de 100 000 francs CFA.


