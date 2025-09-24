Tchad : des jeunes acteurs de la filière viande formés à Moundou

Dans le cadre du projet Laha Nadif, une formation dédiée aux jeunes acteurs de la filière viande a débuté le 22 septembre 2025 à Moundou.



Elle vise à former les jeunes sur la création de leur propre entreprise dans les trois domaines clés de cette filière : l'agriculture-élevage, la boucherie-transformation de viande, et la commercialisation de viande.



Cette initiative qui durera cinq jours, a pour objectif de permettre aux participants de s'insérer pleinement dans la filière locale en développant des entreprises viables et durables. Cette activité est placée sous l'égide du représentant du délégué provincial de l'Elevage du Logone Occidental, Mbaïgolmem Karyam Caleb.



Ce dernier a encouragé les participants à profiter des connaissances qui leur seront transmises pour être aptes en leadership, en gestion, qualités indispensables pour bâtir des entreprises solides et durables dans la filière viande.