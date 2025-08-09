Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : des jeunes d'Abéché formés aux premiers secours face à l’épidémie de choléra


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 9 Août 2025


L’association Soledes Tchad (Secours Local de Développement, de l’Éducation et de la Santé au Tchad) a organisé à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, un atelier de formation destiné aux jeunes de la ville sur le secourisme de base et les premiers soins. Cette initiative a été menée en collaboration avec le district sanitaire d’Abéché.


Tchad : des jeunes d'Abéché formés aux premiers secours face à l'épidémie de choléra
Au total, une trentaine de participants venus de différents arrondissements de la ville ont pris part à cette session de formation. Plusieurs modules ont été abordés durant ces assises, notamment : les gestes qui sauvent, l’automédication et ses conséquences, les pratiques familiales essentielles, ainsi que la constitution d’une trousse de premiers soins familiale.

Le président de Soledes Tchad, Morgotingar Mbaïnaroum, a souligné que cette formation s’inscrit dans le cadre des objectifs de son organisation, qui œuvre pour le développement du bien-être social et sanitaire des communautés. Selon lui, la première phase du projet consiste à étudier les problèmes de santé au sein de la population.

C’est dans ce contexte que cette formation a été organisée, afin d’initier les jeunes aux premiers soins à base communautaire, particulièrement en cette période où la province du Ouaddaï fait face à une épidémie de choléra et à d’autres maladies hydriques causées par la saison des pluies.

Morgotingar Mbaïnaroum a enfin exprimé toute sa gratitude aux formateurs et au district sanitaire d’Abéché pour leur contribution à la réussite de cette formation.

Le chef de zone du district sanitaire d’Abéché, Ali Assouni, a, au nom des formateurs, salué l’initiative de Soledes Tchad avant d’exhorter les participants à mettre en pratique toutes les connaissances acquises.


