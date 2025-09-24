Tchad : des jeunes tchadiens en mission en France au sein d’associations sociales

Dix jeunes tchadiens, sélectionnés parmi plus de 3 000 candidats par la DCC et France Volontaires Tchad, entament une mission de 10 à 12 mois en France au sein d’associations sociales et solidaires.



Une expérience unique, humaine et professionnelle, qui permet à ces jeunes de développer de nouvelles compétences, de découvrir d’autres méthodes d’action sociale.



Une expérience humaine et professionnelle qui illustre la vitalité de la coopération entre les sociétés civiles française et tchadienne.