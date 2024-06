Tchad : des pharmaciens au chômage réclament leur intégration à la fonction publique

Le 22 juin 2024, à l'hôtel 3AS dans la commune du 9ème arrondissement, le collectif des pharmaciens en instance d'intégration à la fonction publique a tenu un point de presse pour dénoncer le traitement réservé aux lauréats des 3ème et 4ème promotions des pharmaciens formés au Tchad, ainsi qu'à ceux formés à l'étranger.



Dr ABLAO KAÏMON FREDERIC, porte-parole du collectif, a souligné que malgré les démarches et promesses des autorités, aucune action concrète n'a été entreprise. Il a mis en avant la grave pénurie de personnel de santé, notamment de pharmaciens, qui compromet la qualité des services de santé et augmente les taux de morbidité et de mortalité.



Dr ABLAO a rappelé qu'environ deux cents pharmaciens sont inscrits à l'Ordre National des Pharmaciens du Tchad (ONPT), dont plus de cent sont au chômage depuis plus d'un an. Il a mentionné que selon les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il devrait y avoir un pharmacien pour vingt mille habitants, alors qu'au Tchad, il y en a un pour quarante mille habitants.



Le collectif a lancé un appel au Président de la 5ème République, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, pour qu'il s'implique personnellement afin de trouver une solution dans un délai raisonnable. En l'absence de réponse, le collectif se dit prêt à mener d'autres actions pour se faire entendre.