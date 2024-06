Tchad : des vols humanitaires apportent des ressources matérielles essentielles à l’est

Des vols humanitaires ont commencé à acheminer des fournitures vitales dans l'est du Tchad, pour aider les réfugiés. Ces fournitures, qui comprennent des tentes, des bâches et d'autres articles essentiels, proviennent d'une donation généreuse de la France au HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés).



« Merci à ÉCHO pour les trois vols humanitaires qui ont commencé à amener au Tchad des ressources matérielles essentielles à la réponse à l’Est, y inclut les 108 tentes et 810 bâches, parties d’une plus large donation de la France au HCR. Merci au nom des réfugiés », a souligné sur Twitter le 16 juin 2024, Mme Laura Lo Castro, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) au Tchad.



La livraison de ces ressources est cruciale pour répondre aux besoins urgents des réfugiés qui ont fui la violence et les conflits dans la région. Le HCR et ses partenaires travaillent d'arrache-pied pour fournir à ces personnes protection, nourriture, eau, abris et soins médicaux. L'afflux de réfugiés a mis à rude épreuve les ressources déjà limitées du Tchad. L'aide internationale est essentielle pour continuer à répondre aux besoins de ces personnes vulnérables.



Selon le HCR, plus de 770 000 réfugiés soudanais se trouvent actuellement au Tchad. La situation humanitaire dans l'est du Tchad reste donc très préoccupante. Les réfugiés ont besoin de nourriture, d'eau, d'abris, de soins médicaux et d'autres articles essentiels. L'insécurité et les mauvaises conditions routières entravent l'accès aux réfugiés dans certaines régions.



Malgré ces défis, le HCR et ses partenaires continuent à travailler sans relâche pour fournir une aide vitale aux réfugiés au Tchad. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour soutenir ces efforts.