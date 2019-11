Tchad : double arrestation après l'assassinat d'un homme au Cameroun

Deux présumés malfrats sont tombés dans les mailles du filet des forces de défense et de sécurité dans la sous-préfecture de Lamé dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Le gouverneur Adoum Forteye Amadou a présenté ces hors-la-loi ce samedi matin à la presse, en présence de plusieurs responsables civils et sécuritaires de la localité.



Selon Adoum Forteye, ces deux délinquants opèrent à la frontière Tchad-Cameroun. Ils portent sur eux deux cartes d'identité chacun -tchadienne et camerounaise- avec les mêmes photos.



Ces individus sont accusés d'avoir assassiné un citoyen camerounais avant de trouver refuge au Tchad, en échappant aux agents de sécurité camerounais. Leurs familles et leurs bétails sont au Cameroun, informe le gouverneur à Alwhida Info. Ils sont également accusés d'enlèvements de personnes contre rançons et d'être les auteurs d'insécurité.



Le gouverneur félicite les agents de la gendarmerie n° 17 du Mayo Kebbi Ouest pour la capture de ces deux présumés malfrats.



Un appel à la collaboration entre la population et les forces de sécurité est lancé par le premier magistrat du Mayo Kebbi Ouest qui promet de confier ces présumés délinquants aux juridictions compétentes afin qu'ils répondent de leurs actes.



Plusieurs malfrats sont régulièrement arrêtés et présentés au public dans la zone de l'extrême sud-ouest du Tchad. Cependant, l'insécurité persiste avec comme point culminant l'enlèvement des personnes contre rançons.