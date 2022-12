Tchad : elle bat son beau-frère à Massakory et fuit au Cameroun

​Il y a environ deux mois, au moins cinq cas de violences faites aux hommes ont été enregistrés dans la ville de Massakory. Le dernier cas en date remonte à une dizaine de jours.



Au quartier Setchiri, pour une affaire de jalousie, M. Y s'est fait tabasser par sa belle soeur X. Motif : elle l'aurait simplement aperçu en train de causer avec la servante d'un bar.



Se trouvant à l'extérieur du bar, la belle-soeur a appelé M.Y pour demander des explications. S'en est suivi une dispute. L'homme s'est retrouvé à terre, avec la lèvre inférieure déchirée. Il a été conduit à l'hôpital et a ensuite porté plainte contre sa belle-soeur.



Ayant appris la nouvelle de la convocation, la belle-soeur a pris la fuite. Elle se trouve au Cameroun, selon une source au sein de l'entourage. L'affaire a été réglée à l'amiable au commissariat par les parents, nous précise la même source.



D’après les informations recueillies auprès du délégué du genre et de la solidarité nationale de la province de Hadjer-Lamis, M. Brahim, les cas de violences enregistrés sont transmis au ministère à travers un rapport. Les cas isolés sont traités autrement.



Il promet de se rapprocher de la brigade et du commissariat pour nous fournir d'amples informations dans les prochains jours.



La victime, jointe au téléphone, confirme les faits mais préfère ne pas s'étaler sur l'affaire.



Les cas de violences faites aux hommes sont généralement liés à la jalousie ou l'infidélité.



​Le ministère du Genre et de la Solidarité nationale a lancé officiellement, en début de semaine, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La ministre Amina Priscille Longoh a également interpellé les femmes contre les violences faites aux hommes.