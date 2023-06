Tchad : évacuation des réfugiés vulnérables à l'Est, en réponse à une situation humanitaire critique

Selon une source, les personnes en mesure de le faire et qui ne peuvent plus supporter les conditions de vie très difficiles ont décidé de quitter les lieux à pied.



La situation est quasiment identique dans toutes les autres provinces (Ouaddaï, Wadi-Fira) qui accueillent des réfugiés soudanais. Depuis le 7 juin dernier, le Tchad a accueilli plus de 125 000 réfugiés. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), on estime que 200 000 personnes supplémentaires pourraient rejoindre celles qui sont déjà présentes au cours des trois prochains mois.



La situation préoccupante des réfugiés soudanais exige une réponse urgente et coordonnée de la part des autorités nationales, des organisations humanitaires et de la communauté internationale. Il est crucial de mettre en place des mesures d'urgence pour assurer la sécurité, les besoins essentiels tels que l'alimentation, l'eau potable et les soins médicaux, ainsi que des conditions de vie décentes pour les réfugiés vulnérables.