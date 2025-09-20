Alwihda Info
TCHAD

Tchad : faut-il partager ses mots de passe de réseaux sociaux avec son partenaire ?


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 22 Septembre 2025



Dans de nombreux couples aujourd’hui, une question revient sans cesse : « Si tu m’aimes vraiment, donne-moi ton mot de passe. »

Pour certains, c’est une preuve de confiance et de transparence
Pour d’autres, c’est une intrusion dans la vie privée, voire une porte ouverte aux disputes. Alors, partager ses mots de passe avec son partenaire : bonne ou mauvaise idée ? Pour certains, une marque de confiance.
Certains couples voient dans le partage des mots de passe une manière de prouver qu’ils n’ont rien à cacher. Hawa, étudiante de 26 ans, raconte : « J’ai le mot de passe de mon copain, il a le mien. Ça nous évite les soupçons. Je sais qu’il n’écrit à personne en cachette, et lui aussi. Ça renforce notre confiance. »

Mais pour d’autres, une bombe à retardement
À l’inverse, beaucoup estiment que partager ses mots de passe n’apporte rien de positif. Mahamat, chauffeur de taxi, confie : « Ma femme a fouillé mon téléphone et a trouvé des messages entre moi et une collègue. Ce n’était rien de grave, mais elle a commencé à faire des histoires. Depuis ce jour, je préfère garder mes codes pour moi. » Les réseaux sociaux, pleins de malentendus possibles, deviennent vite une source de conflits quand la curiosité dépasse la confiance.

Vie privée ou manque de confiance ?
Certains jeunes insistent sur la nécessité de préserver son espace personnel, même en couple. Aminata, vendeuse au marché, explique : « L’amour, ce n’est pas la surveillance. Chacun doit garder un peu de son jardin secret. Sinon, le couple devient une prison. » De son côté, Idriss, étudiant en économie, affirme : « Si tu demandes le mot de passe, c’est que tu doutes déjà. Et si tu doutes, ça veut dire que la relation n’est pas solide. »

Les réseaux sociaux, miroir ou piège ?
Facebook, WhatsApp, TikTok… Ces plateformes reflètent aujourd’hui une grande partie de la vie sociale. Mais elles peuvent aussi détruire des relations si elles sont mal gérées. Entre discussions mal interprétées, anciens contacts qui réapparaissent et jalousie permanente, le risque de conflit est bien réel. Fatimé, 26 ans, témoigne : « Mon ex voulait toujours fouiller mon téléphone. Un jour, il est tombé sur un ancien message que j’avais oublié d’effacer. Ça a tout gâché. Depuis, je dis toujours : chacun son téléphone, chacun son mot de passe. »

Partager ses mots de passe peut rassurer certains couples, mais pour d’autres, cela devient une source d’ennuis. Finalement, la vraie question n’est pas « Faut-il donner son mot de passe ? », mais plutôt : « Est-ce que je fais confiance à mon partenaire sans avoir besoin de fouiller ? » Car au fond, la confiance n’a pas besoin de codes pour exister.


