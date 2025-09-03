Tchad : football, bilan contrasté entre les Sao (15 buts encaissés) et les Black Stars (15 buts marqués)

Les éliminatoires en cours ont révélé deux dynamiques diamétralement opposées entre les Sao du Tchad et les Black Stars du Ghana.



Sao du Tchad : un parcours difficile

En six journées, les Sao n’ont enregistré aucune victoire. 1ère journée : Sao 1 – Mali 3 ; 2e journée : Sao 0 – Madagascar 3 ; 3e journée : Sao 0 – Centrafrique 1 ; 4e journée : Sao 0 – Comores 2 ; 5e journée : Sao 0 – Ghana 5 ; 6e journée : Sao 0 – Comores 1. Avec un total de 15 buts encaissés pour 1 seul but marqué, le bilan reste préoccupant, traduisant la fragilité défensive et le manque d’efficacité offensive des Tchadiens.



Ghana : une équipe en pleine confiance

À l’inverse, les Black Stars affichent un parcours solide et régulier : 1ère journée : Ghana 1 – Madagascar 0 ; 2e journée : Ghana 0 – Comores 1 ; 3e journée : Ghana 2 – Mali 1 ; 4e journée : Ghana 4 – Centrafrique 3 ; 5e journée : Ghana 5 – Sao 0 ; 6e journée : Ghana 3 – Madagascar 0. Avec 15 buts marqués et seulement 5 encaissés, le Ghana confirme son statut de favori et s’impose comme une équipe redoutable dans ces éliminatoires.



Deux trajectoires opposées

Alors que les Sao doivent impérativement repenser leur stratégie pour espérer relever la tête, les Black Stars consolident leur place parmi les équipes les plus performantes du groupe. Le prochain duel s’annonce comme un véritable test de résilience pour les Sao, et une occasion pour le Ghana de confirmer son ascension.