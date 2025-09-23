Alwihda Info
SPORTS

Tchad : football féminin au Tchad, un sport oublié


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 23 Septembre 2025



Malgré la passion et les efforts des joueuses, le football féminin peine à trouver sa place au Tchad. Manque d’infrastructures, faible médiatisation et désintérêt du public transforment ce sport en un terrain d’oubli. Pourquoi ce silence autour d’un jeu qui devrait unir autant que le football masculin ?

Actuellement, le club TP Elec-Sport féminin se trouve à Malabo pour prendre part au tournoi de l’UNIFAC, et défendre les couleurs du Tchad. Logées dans une poule relevée aux côtés du Cameroun, de la Guinée équatoriale et des deux Congo, ces joueuses portent haut le drapeau national.

Pourtant, ce déplacement historique passe totalement sous silence : aucune couverture médiatique, aucun message d’encouragement officiel, et presque aucune réaction du public. Elles s’entraînent dans l’ombre, souvent sans moyens ni soutien, mais avec la même passion que leurs homologues masculins. Les tribunes restent vides, les sponsors absents et les projecteurs éteints.

Une preuve supplémentaire que le football féminin peine à susciter l’attention et l’intérêt au Tchad, malgré les sacrifices et la détermination de celles qui s’engagent sur le terrain. Joint depuis Malabo par Alwidhainfo, la joueuse Tamar Momadji reconnaît que « ce n’est pas facile », mais souligne que le mental est là pour affronter une compétition de cette envergure.

Elle lance un appel à l’ensemble du public tchadien, ainsi qu’aux hommes de médias afin de donner une visibilité au football féminin, au-delà des frontières. Confiante et déterminée, elle affirme que son équipe saura représenter dignement le Tchad sur la scène régionale.


