TCHAD

Tchad : formation en entrepreneuriat vert à Mongo, 100 bénéficiaires pour valoriser les déchets organiques


Alwihda Info | Par Saleh Hassan - 22 Janvier 2026



Tchad : formation en entrepreneuriat vert à Mongo, 100 bénéficiaires pour valoriser les déchets organiques
La formation pratique en entrepreneuriat vert axé sur la valorisation des déchets organiques se tient depuis ce jeudi 22 janvier 2026 à Mongo.

Cette initiative, qui s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'emploi durable, concerne 100 bénéficiaires qui seront formés pour mieux valoriser les connaissances et lutter contre la dégradation de l'environnement.

Selon le coordinateur du collectif des chercheurs, par ailleurs formateur, Habib Tidjani, la formation vise à doter les participants des compétences nécessaires pour transformer les déchets organiques en sources de revenus, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Pour lui, le programme qui se déroulera sur une période de trois mois, permettra aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets organiques. Cette approche innovante ouvre la voie à la création d'activités génératrices de revenus, tout en répondant aux enjeux environnementaux locaux.

Cette initiative marque une étape importante dans le développement de l'économie verte à Mongo, et témoigne de l'engagement des acteurs locaux en faveur d'un développement durable et inclusif.


