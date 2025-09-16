Tchad : formation sur l'alphabétisation et l’éducation non formelle dans le Mandoul et le Logone Oriental

Les équipes provinciales des formateurs du Mandoul et du Logone Oriental bénéficient d'une formation sur l'alphabétisation et l’éducation non formelle.



C'est le Centre des loisirs des ACT de Doba qui abrite cette formation organisée par l'ONG Enfants du Monde, dans le cadre du projet ''Améliorer les Apprentissages pour l'autonomisation des jeunes ALAPAJ''. Les travaux de cette session de formation qui durera cinq jours ont été lancés par le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Logone Oriental, Liguidam Djoïgué Robert.



Le coordinateur provincial de l'ONG Enfants du Monde du Logone Oriental, Mbaïderbé Elysée, représentant le directeur pays de cette organisation, indique que cette formation a pour but d'amener les formateurs des deux provinces précitées à s'approprier l'approche qualité qui constitue la trame des activités didactiques et pédagogiques.



Pour lui, après cette formation, les participants auront la mission d'animer les sessions de formations continues, à travers les journées pédagogiques, les mini stages et d'assurer le suivi pédagogique des animateurs dans les provinces d'implémentation dudit projet.



Lançant les travaux de cette session, le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Logone Oriental, Liguidam Djoïgué Robert a invité les participants à l'assiduité et aux échanges francs. Ceci en vue de leur permettre de transmettre les acquis aux animateurs en alphabétisation qu'ils auront à former.