Tchad : "il faut trois ans de transition pour mettre en œuvre les résolution du dialogue", Zara Ahmat Sidick

Zara Ahmat Sidick, militante du parti UDT et participante au dialogue national inclusif, s’interroge sur la proposition du comité ad hoc d'aller vers une seconde période 24 mois de transition. "Est-ce que c'est raisonnable ?", dit-elle. Zara Ahmat Sidick indique qu’elle ne sait pas sous quels arguments cela a été fixé. Elle trouve ce délai insuffisant pour exécuter toutes les recommandations prises puis propose d'aller même jusqu'à trois ans.



Sur la question dé l’éligibilité des membres de la transition, elle estime qu’ils ont tout à fait le droit de se présenter aux élections. "On ne va pas exclure des citoyens pour le seul tort d'avoir évité le chaos", selon elle.



Zara Ahmat Sidick suggère un mandat présidentiel de 7 ans par rapport aux finances : "on ne peut pas juste couper la poire en deux".