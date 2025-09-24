Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : il menace de mort le cousin de sa femme suite à des soupçons


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 24 Septembre 2025



Tchad : il menace de mort le cousin de sa femme suite à des soupçons
Un homme a comparu devant le tribunal de grande instance, accusé d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du cousin de son épouse, qu’il soupçonnait à tort d’entretenir une relation avec cette dernière.

Les faits se sont déroulés à Farcha. Un jour, la mère de l’épouse du prévenu a utilisé le téléphone de sa fille pour contacter son neveu — le cousin de l’épouse. Après cet échange, le numéro de la partie civile est resté enregistré dans l’historique des appels.

Découvrant ce numéro, le prévenu, pris de colère et ne connaissant pas l’homme, l’a aussitôt contacté et accusé d’échanger en secret avec sa femme. Soupçonneux, il a convoqué le cousin de son épouse au commissariat. Devant les agents, ce dernier a nié toute insinuation d’intimité avec sa cousine.

Pour lever tout doute, il a même prêté serment sur le Coran devant des autorités religieuses, ce qui avait momentanément clos l’affaire. Cependant, un mois plus tard, le prévenu est revenu à la charge et aurait proféré des menaces de mort répétées contre la partie civile, qu’il suivait régulièrement en l’accusant de vouloir poursuivre une prétendue relation.

Face à ces menaces persistantes, la partie civile a décidé de porter plainte. Le 24 septembre 2025, après examen du dossier et audition des deux parties, le juge a décidé de renvoyer l’affaire à la semaine prochaine pour la suite des débats.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/09/2025

Tchad : Saleh Ben Haliki nommé Directeur général de TCHADELEC

Tchad : Saleh Ben Haliki nommé Directeur général de TCHADELEC

Tchad : le contenu de l'accord entre le Gouvernement et le Comité Diffa Al-Watan de Miski Tchad : le contenu de l'accord entre le Gouvernement et le Comité Diffa Al-Watan de Miski 23/09/2025

Populaires

Tchad : le contenu de l'accord entre le Gouvernement et le Comité Diffa Al-Watan de Miski

23/09/2025

Tchad : Saleh Ben Haliki nommé Directeur général de TCHADELEC

24/09/2025

Cameroun : Le BIR neutralise un chef de gang et libère quatre otages dans le Mayo Tsanaga près de la frontière du Nigeria

24/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter