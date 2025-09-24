Tchad : il menace de mort le cousin de sa femme suite à des soupçons

Un homme a comparu devant le tribunal de grande instance, accusé d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du cousin de son épouse, qu’il soupçonnait à tort d’entretenir une relation avec cette dernière.



Les faits se sont déroulés à Farcha. Un jour, la mère de l’épouse du prévenu a utilisé le téléphone de sa fille pour contacter son neveu — le cousin de l’épouse. Après cet échange, le numéro de la partie civile est resté enregistré dans l’historique des appels.



Découvrant ce numéro, le prévenu, pris de colère et ne connaissant pas l’homme, l’a aussitôt contacté et accusé d’échanger en secret avec sa femme. Soupçonneux, il a convoqué le cousin de son épouse au commissariat. Devant les agents, ce dernier a nié toute insinuation d’intimité avec sa cousine.



Pour lever tout doute, il a même prêté serment sur le Coran devant des autorités religieuses, ce qui avait momentanément clos l’affaire. Cependant, un mois plus tard, le prévenu est revenu à la charge et aurait proféré des menaces de mort répétées contre la partie civile, qu’il suivait régulièrement en l’accusant de vouloir poursuivre une prétendue relation.



Face à ces menaces persistantes, la partie civile a décidé de porter plainte. Le 24 septembre 2025, après examen du dossier et audition des deux parties, le juge a décidé de renvoyer l’affaire à la semaine prochaine pour la suite des débats.