TCHAD

Tchad : l’ADFA offre un important lot de kits scolaires aux élèves de l’école de Djara


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 6 Novembre 2025



L’Association pour la Dignité de la Femme Africaine (ADFA) a offert un important lot de kits scolaires aux élèves de l’école de Djara, chef-lieu du département du Kanem-Est.

La cérémonie de remise a été présidée par le préfet du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro Ardja, en présence des autorités locales, des enseignants, des parents d’élèves et des membres de l’association.

Dans son intervention, le préfet a salué ce geste hautement patriotique et solidaire de l’ADFA, placée sous la direction de Mme Achta Moussa Ali, avant d’inviter d’autres associations et partenaires à emboîter le pas, afin de soutenir l’éducation dans la région.

Ce don vient à point nommé pour accompagner les familles en cette période de rentrée scolaire, et témoigne de l’engagement constant de l’ADFA en faveur de l’éducation et du bien-être des enfants du Kanem-Est.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
