TCHAD

Tchad : l’ADID prime les 5 meilleurs élèves de chaque classe de l’école officielle de Dray Mbassa


Alwihda Info | Par Éric Guedi - 20 Janvier 2026



Dans le canton Kabalaye, l’Association de Développement Intégré de Dray-Mbassa (ADID), a fait un don aux 5 meilleurs élèves de chaque classe de l’école officielle de Dray Mbassa.

En effet, grâce au parrainage communautaire, 25 élèves ont reçu ces kits scolaires et les frais scolaires payés, pour un suivi pédagogique bien assuré. Ces kits scolaires sont composés des sacs à dos, des cahiers, des stylos, des compas, des tee-shirts, etc.

L’ADID met en œuvre ce projet éducatif ambitieux à Dray Mbassa, dans le seul but d’améliorer l’accès des enfants à une éducation inclusive, équitable et de qualité. Ce projet répond à plusieurs défis auxquels l’école est confrontée, notamment, le faible recouvrement des frais scolaires, la baisse de la fréquentation des élèves et les faibles résultats scolaires à la fin de l'année scolaire.

Pour le chef de mission, Arnaud Kaweié, les principales actions du projet consistent à assurer une rentrée scolaire à temps, mettre en place un système de parrainage pour les élèves, encourager les meilleurs élèves à travers des récompenses, sensibiliser les parents d’élèves à payer les frais scolaires pour le bon fonctionnement de l’école, et créer un espace de lecture dédié pour les élèves.

Il faut signaler qu’au parrainage communautaire, 25 élèves ont reçu les kits scolaires et les frais scolaires payés. Dans son intervention, le président de ladite association, Nadji Kessengue Grégoire a indiqué que ce projet est un investissement majeur pour l’avenir éducatif de Dray Mbassa, porté à 100% par la communauté membre de l'Association de Développement Intégré de Dray-Mbassa (ADID).

Présent à la cérémonie, l’inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire de Mandé, a salué cette initiative et demande aux parents de laisser les enfants aller à l’école.


