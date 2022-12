Tchad : l'AEHPT prône le respect des droits des personnes handicapées et de l'égalité de genre

Un panel composé des spécialistes en VBG, magistrats et auxiliaires de la justice a animé les débats.



Le secrétaire général de l'AEHPT, Mberdoum Pierre, a souligné que l'association est apolitique et non confessionnelle. Elle a des objectifs et des buts visant à défendre les droits des personnes vivant avec un handicap.



Selon Mberdoum Pierre, la conférence-débat s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées couplée aux 16 jours d'activisme.



Pour lui, les femmes, les filles et les personnes en situation du handicap ne doivent pas souffrir d'une quelconque violence en cette période de transition, moins encore dans n'importe quelle période que ça soit.