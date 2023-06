Tchad : l'AFPAT lance un projet pour l'autonomisation des femmes peules autochtones

Ce projet vise à promouvoir l'intégration des femmes dans la protection des droits de l'homme et le développement communautaire en renforçant les capacités des organisations de la société civile et des autorités locales.



L'objectif principal de ce projet est de rendre les femmes peules autochtones du Tchad autonomes, d'encourager la scolarisation des jeunes filles et de soutenir les femmes peules autochtones dans des activités génératrices de revenus.



Selon Hindou Oumarou Ibrahim, coordinatrice de l'AFPAT, ce projet permettra aux femmes de construire leur présent et leur avenir en se concentrant notamment sur l'entrepreneuriat, notamment dans la transformation des produits laitiers et la fabrication d'huiles. Elle souligne que ce projet offrira un soutien aux femmes pour qu'elles puissent gagner en autonomie.



Lors du lancement du projet, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a souligné que le changement climatique a un impact négatif sur les communautés, en particulier sur les femmes. Le gouvernement soutient donc ce projet et encourage les partenaires à en faire de même, afin de lutter contre le changement climatique qui met en danger la vie des femmes rurales. La ministre a également rappelé aux femmes bénéficiaires du projet l'importance de sensibiliser à la coexistence pacifique avec les autres communautés à travers leurs activités de résilience.



Le projet "Femme, Citoyenne d'Aujourd'hui et de Demain" est mis en œuvre en faveur des femmes des provinces du Logone Occidental, du Mayo Kébi Ouest et du Mayo Kébi Est, en partenariat avec Expertise France et le Fonds Genre Sahel.