Tchad : "l’AFR soutient la candidature du PCMT à l'élection présidentielle", affirme Younous Allamine

Younous Allamine, président du parti AFR et participant au dialogue national, a affirmé ce 29 septembre en plénière que le président de la transition "a fait preuve d'un leadership remarquable". Selon lui, il a assuré la sécurité et la stabilité du pays. Il a abouti par ses propres efforts à l'accord de paix de Doha, dit-il.



"Nous sommes pour la prolongation de la transition jusqu'aux élections à venir. Nous nous prononçons contre toute idée d'exclusion des fils et filles du Tchad aux échéances électorales. L'AFR soutient la candidature du PCMT à l'élection présidentielle", affirme d'emblée Younous Allamine.