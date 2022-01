Tchad : l'AJDFT exhorte à la mobilisation pour relever les défis du football

L’AJDFT salue l’initiative du comité de normalisation de la fédération de football consistant à mettre sur pied une équipe de veille pour prendre attache avec des joueurs tchadiens de l’intérieur tout comme de l’extérieur. Ces démarches, somme toute, s’inscrivent dans la logique de la reconstruction d’une nouvelle équipe nationale de football, estime l'AJDFT.



Pour l’AJDFT, sa vive inquiétude aux tergiversations de certains leaders des clubs de N’Djamena risque d’impacter le lancement du championnat de N’Djamena. Elle les appelle à ne pas s'ingérer pendant que le comité de normalisation s’active à réunir dans l’urgence les conditions nécessaires pour permettre au pays d’affronter la Gambie dans le cadre des tours préliminaires de la CAN 2023.



L’AJDFT appelle les présidents des clubs à se réunir promptement pour prendre une décision qui sera favorable à l’intérêt général et les invite à enterrer leurs égos et à faire preuve de patriotisme pour faciliter la relance du championnat, élément indispensable pour la composition de l’équipe nationale.



L’AJDFT apporte tout son soutien au comité de normalisation et appelle tous les acteurs du football à plus de patriotisme, en privilégiant l’intérêt général au détriment de l’intérêt personnel, car le football a besoin d’une véritable cohésion pour son éclosion.